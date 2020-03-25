Коронавирус
Якутия DailyВ Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14
Во время традиционного брифинга в 11 часов утра 26 марта Айсен Николаев сообщил о 14 официально зарегистрированных больных коронавирусом на территории республики.
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Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Общество
Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях
«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека», — говорится в заявлении мэра на его сайте.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Общество
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Политика
Украина полностью закроет границы
Власти Украины с субботы, 28 марта, полностью закроют авиасообщение и пересечение границы поездами.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Происшествия
Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19
В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
Шоу-бизнес
Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна
Только недавно эксперты провели оценку дорогих предметов искусства, а вчера Петросян узнал: бывшая жена потихоньку выносит нажитое из дома.
Общество
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек
Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Авто
Стоимость нового Skoda Rapid в России заметно снизилась
Стоимость версия Active составляет от 829 тыс. до 933 тыс. рублей, разница объясняется типом двигателя и трансмиссии.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Mail.ru Group предоставит 1 млрд рублей на поддержку малого бизнеса
Должники стали пытаться перенести выплаты из-за пандемии Mail.ru Group намерена, в частности, бесплатно предоставлять малому и среднему бизнесу, который оказывает дистанционные услуги, до 200 объявлений в месяц на сервисе "Юла".
Политика
Американцы настояли на антикитайской резолюции ООН
Американцы настояли на антикитайской резолюции ООН Недружественные заявления вызвали недовольство со стороны Китая.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса
Доктор Мясников рассказал СМИ о лекарствах против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина
Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Общество
Сенат США принял пакет помощи на $2 трлн в связи с коронавирусом
Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о выделении $2 трлн для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Власти регионов УФО рассказали о состоянии зараженных коронавирусом
Один из пациентов в Екатеринбурге находится в состоянии средней степени тяжести, состояние одного из пациентов в Тюменской области оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в среду региональные власти.
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю
«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.
Общество
Правительство поручило отправить сотрудников органов власти по домам
«Осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти», - говорится в опубликованном на сайте правительства документе.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.