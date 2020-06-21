Происшествия
BFM.ruВ Якутии на электростанции произошла утечка топлива
Утечка топлива произошла на дизельной электростанции в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Инцидент произошел в селе Аргахтах.
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Наука
Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
Evo-rus.com 07:39
Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
РИА Новости 17:39
Политика
Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
Происшествия
В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля
Всего, по данным на 21 июня, в России выявили свыше 584 тыс. зараженных. Более 339 тыс. человек выздоровели, умерли в общей сумме 8,1 тыс.
РБК 17:41
Происшествия
Адвокат: Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство
"В ОВД по Красносельскому району ожидаемо оформляют Петру протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), предусматривающую до 15 суток ареста", - сообщил адвокат.
Московский Комсомолец 16:15
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат 02:47
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Путин рассказал, как часто ночует в Кремле
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.
ФАН 07:46
Игры
10 причин полюбить или возненавидеть The Last of Us Part II
Чемпионат вчера в 05:20
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, что перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия 17:36
Футбол
Болельщики «Локомотива» покинули трибуны стадиона
Вести.Ru 11:03
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
21 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение
Как сообщили в московском планетарии, на территории России будут видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4. Наибольшая фаза составит 0,45 и будет видна на юге Республики Тыва, Алтайского края, и Республики Алтай около границы с Китаем, Казахстаном и Монголией.
Пятый угол вчера в 14:05
Политика
Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
RT на русском 12:10
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Общество
В Москве стартовала акция «Линия памяти»
В ходе акции волонтёры зажгут 1418 свечей — столько же, сколько было дней войны. Они будут гореть до 23.59 22 июня.
Говорит Москва 15:36
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Финансы
ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
Футбол
Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 02:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Путешествия
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России.
Российская газета 05:55
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18 июня в 18:12