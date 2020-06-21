Утечка топлива произошла на дизельной электростанции в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Инцидент произошел в селе Аргахтах.

В Якутии на электростанции произошла утечка топлива

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