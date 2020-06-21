Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Якутии на электростанции произошла утечка топлива

Утечка топлива произошла на дизельной электростанции в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Инцидент произошел в селе Аргахтах.
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Минэнерго взяло на контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии

Коммерсантъ16:51

«Сахаэнерго» начала ликвидацию последствий утечки дизтоплива сразу после ее обнаружения

ТАСС17:38

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

РИА Новости13:45

Перекачка дизельного топлива, вытекшего на электростанции в Якутии, завершена

Вести.Ru16:10

В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии

RT на русском15:45

До пяти тонн топлива попало в почву после утечки на электростанции в Якутии

Интерфакс15:13

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

РБК15:14
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Наука

Выявлен способствующий развитию рака горла фактор

Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
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Происшествия

Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла

Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
РИА Новости 17:39
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Политика

Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории

Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Экономика

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
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Происшествия

В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля

Всего, по данным на 21 июня, в России выявили свыше 584 тыс. зараженных. Более 339 тыс. человек выздоровели, умерли в общей сумме 8,1 тыс.
РБК 17:41
Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

ТАСС 07:33
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Происшествия

Адвокат: Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство

"В ОВД по Красносельскому району ожидаемо оформляют Петру протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), предусматривающую до 15 суток ареста", - сообщил адвокат.
Московский Комсомолец 16:15
Единоборства

Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат 02:47
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
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Происшествия

На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию

Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Политика

Путин рассказал, как часто ночует в Кремле

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.
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Игры

10 причин полюбить или возненавидеть The Last of Us Part II

Чемпионат вчера в 05:20
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, что перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
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Футбол

Болельщики «Локомотива» покинули трибуны стадиона

Вести.Ru 11:03
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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
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Общество

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Политика

Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
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Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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Общество

В Москве стартовала акция «Линия памяти»

В ходе акции волонтёры зажгут 1418 свечей — столько же, сколько было дней войны. Они будут гореть до 23.59 22 июня.
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Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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Финансы

ЦБ рекордно снизил ключевую ставку

Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Футбол

Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией

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Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
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