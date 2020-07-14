Происшествия
Якутия DailyВ Якутии от удара молнии погиб артист театра оперы и балета
Гроза, обрушившаяся на Якутск и заречные улусы 13 июля, унесла жизнь молодого и перспективного артиста балета Государственного театра оперы и балета Якутии передает ЯСИА. Как сообщила агентству бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова, рядом с молодым человеком ударила молния.
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с чего всё началось
В Чурапчинском улусе от удара молнией погиб артист балета Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий КИРИЛЛИН, сообщил SakhaLife источник в театре. SakhaLife связался с Марией САЙДЫКУЛОВОЙ, бывшим главным балетмейстером ГТОиБ Якутии.SakhaLife.ruвчера в 09:49
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