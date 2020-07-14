Происшествия

Якутия DailyВ Якутии от удара молнии погиб артист театра оперы и балета

Гроза, обрушившаяся на Якутск и заречные улусы 13 июля, унесла жизнь молодого и перспективного артиста балета Государственного театра оперы и балета Якутии передает ЯСИА. Как сообщила агентству бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова, рядом с молодым человеком ударила молния.
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с чего всё началось

От удара молнии погиб артист ГТОиБ

В Чурапчинском улусе от удара молнией погиб артист балета Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий КИРИЛЛИН, сообщил SakhaLife источник в театре. SakhaLife связался с Марией САЙДЫКУЛОВОЙ, бывшим главным балетмейстером ГТОиБ Якутии.
SakhaLife.ruвчера в 09:49

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Артист Театра оперы и балета Якутии погиб в результате удара молнии

ТАССвчера в 23:26

В Якутии убило молнией артиста балета

РБКвчера в 20:32

В Якутии от удара молнии погиб артист балета

SakhaNewsвчера в 15:02

В Якутии от удара молнии погиб артист балета

РИА Новостивчера в 19:20

Жители Чурапчинского улуса в ужасе от стихии

SakhaPress.ruвчера в 20:20

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

Известиявчера в 19:26

От удара молнии погиб артист ГТОиБ

SakhaLife.ruвчера в 09:49
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Футбол

Слуцкий вернется в ЦСКА, Гончаренко возглавит «Арсенал»

Благодаря чему, в самом тульском клубе решили отложить назначение главного тренера до конца текущего сезона, чтобы пригласить на этот пост Гончаренко.
ODDS.ru вчера в 13:13
Экономика

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБК вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала заявление на развод после десяти лет брака

Телепрограмма 01:37
Происшествия

В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
6
Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров

Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
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Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
6
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
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Хоккей

Сорокин подписал контракт до конца сезона с «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский вратарь Илья Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс", сообщил в своем микроблоге в Twitter агент Дэн Мильштейн.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

РБК вчера в 17:59
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
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Общество

Депутат назвала оптимальный вариант решения жилищной проблемы в России

Наиболее эффективной формой наделения жильём является наём, который неправильно называют арендой, считает депутат Госдумы Галина Хованская.
News.ru 01:43
Политика

В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

РИА Новости вчера в 21:12
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 вчера в 22:37
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат вчера в 04:10
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Здоровье

Мясников призвал менять методы борьбы с коронавирусом

Коронавирус уже никуда не уйдет, а значит борьба с ним теряет смысл. Свое мнение по этому поводу высказал доктор Александр Мясников.
Народные новости 01:52
Гаджеты

Apple рассказала о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac

Накладка для веб-камеры ноутбука Apple может привести к повреждению экрана, сообщает пресс-служба компании.
Live24 12 июля в 08:12
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Политика

Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна вчера в 06:41
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Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

REGNUM 00:23
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02
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Происшествия

В Шадринске 34 человека отравились шаурмой

В Шадринске люди массово отравились шаурмой.
Новый День 00:58
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей 01:09
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
7
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Общество

В Томской области установили автора фотографий из местного морга

Rambler News Service вчера в 08:45
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Главное