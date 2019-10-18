Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии.

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В Якутии пассажирский самолет АН-148 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом 18 октября сообщает телеканал РЕН ТВ. Борт выполнял перелет из Иркутска в город Мирный.

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