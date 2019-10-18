Происшествия
Газета.RuВ Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по республике.
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Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии.ТАССвчера в 21:52
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