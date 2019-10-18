Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по республике.
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с чего всё началось

Самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП при посадке в городе Мирном

Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии.
ТАССвчера в 21:52

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Ан-148 при посадке в Якутии выкатился за пределы взлетной полосы

Телеканал 360°вчера в 21:39

В Якутии самолет выкатился за пределы ВВП

Российская газетавчера в 23:18

В Мирном Ан-148 выкатился за пределы ВПП

Life.ruвчера в 21:54

Самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП при посадке в городе Мирном

ТАССвчера в 21:52

Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии

РБКвчера в 22:27

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Известиявчера в 21:20

Видео: самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

РЕН ТВвчера в 22:17
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Экономика

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК 01:04
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Политика

Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США

Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».
РБК 01:44
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Происшествия

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

Барселону сотрясают новые беспорядки и акции протеста

Первый канал 00:04
Шоу-бизнес

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Wday.ru 01:18
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Гаджеты

Умные часы Huawei Watch GT 2 привезли в Россию

Компания Huawei начала принимать предзаказы на умные часы Huawei Watch GT 2, продажи которых в России начнутся с 24 октября.
Народные новости вчера в 23:59
Общество

Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской

Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства.
News.ru вчера в 12:24
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 16 октября в 01:19
Экономика

Минэкономразвития сообщило о резком ускорении роста экономики

Рост российской экономики ускорился в III квартале 2019 г. до 1,9% по сравнению с 0,9% кварталом ранее и 0,5% в январе – марте, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 11:39
Наука

Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки

Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
МедиаПоток вчера в 12:45
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Спорт

Япония захотела провести Олимпиаду на Курилах

URA.Ru 00:36
Политика

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Хоккей

Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

Спорт БИЗНЕС Online 16 октября в 01:46
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Сергей Губанов предпочел семье карьеру

Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 12:33
Происшествия

Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Экономика

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК 16 октября в 22:28
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым

РИА Новости 01:03
Армия и оружие

О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции

Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение вчера в 06:30
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