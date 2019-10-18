Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии.

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Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по республике.

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

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