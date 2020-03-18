Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона. Ранее Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) сообщила, что у ее гендиректора Андрея Коробова выявили подозрение на коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

У пятерых контактеров Андрея Коробова выявлен коронавирус

SakhaPress.ruвчера в 22:40

У пяти работников ЯТЭК предварительно обнаружен коронавирус

SakhaNewsвчера в 22:44

В Якутии еще у пяти человек анализы предварительно показали положительный результат на коронавирус

Якутия Dailyвчера в 22:32

Глава Якутии: Результаты анализов топ-менеджера ЯТЭК еще не получены

Якутия 24вчера в 22:47

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

РИА Новостивчера в 23:28

COVID-19 в Якутии: расширился круг предварительно инфицированных

REGNUMвчера в 23:13

Главу газовой компании Якутии госпитализировали из-за подозрения на вирус

РБКвчера в 09:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:30, Ашберн
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева дала наставление россиянам на время коронавируса

«Не призываю вас к определенным мыслям и действиям, но хочу сказать важную вещь: главное — понять и принять это время, которое нам дали побыть изолированными от ежедневной суеты и переосмыслить собственную жизнь», — написала она в своем Instagram.
ФАН вчера в 23:06
Экономика

На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля

По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.
URA.Ru вчера в 23:50
Энергетика

Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года

Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.
Известия вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Максим Фадеев стал продюсером певицы Валерии

Продюсер Максим Фадеев, расторгший контракты со всеми своими предыдущими громкими звездами, начал работу с Валерией.
Gazeta.SPb вчера в 14:07
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, передает "Россия 24".
РИА Новости вчера в 22:57
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Культура

Из-за коронавируса Первый канал остановил съемки шоу «Dance Революция»

Ugpressa.ru вчера в 23:32
Экономика

В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
RT на русском вчера в 09:22
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ.
Piter.tv 16 марта в 00:37
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК вчера в 07:05
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Происшествия

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
ТАСС 17 марта в 15:54
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском вчера в 12:59
Происшествия

В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
RT на русском вчера в 13:28
Здоровье

В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
РИА Новости вчера в 22:18
Авто

Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию

Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».
SpeedMe вчера в 08:51
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла

По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Пятый канал вчера в 05:57
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Национальная служба новостей 17 марта в 06:46
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Здоровье

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе

Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
ТАСС вчера в 20:36
Финансы

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4%

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4% на фоне опасений мировых инвесторов по поводу экономических последствий от распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 23:13
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное