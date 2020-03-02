с чего всё началось

Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор. Данные денежные средства будут компенсировать затраты на борьбу с бродячими собаками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Сардану Авксентьеву.

В Якутске могут ввести налог на собак

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