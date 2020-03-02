Общество

9111.ru9111.ruВ Якутске могут ввести налог на собак

Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор. Данные денежные средства будут компенсировать затраты на борьбу с бродячими собаками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Сардану Авксентьеву.
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с чего всё началось
На еженедельной планерке
 обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты — на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее.
РИА Новости01:48

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В российском регионе собрались ввести налог на собак

Lenta.ru00:51

Налог на Мухтара

Российская газета12:05

В Якутске предложили ввести налог на собак

РИА Новости01:48

Мэр Якутска ответила на критику ее предложения о введении налога на собак

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В Якутске начали обсуждать введение налога для владельцев собак

Интерфакс00:42

Мэр Якутска: Мы на детские пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного

Якутия.Инфовчера в 22:34

В Якутии хозяев домашних питомцев могут обложить налогом

SakhaNewsвчера в 20:39
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
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В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

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По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

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Новое обновление Windows 10 вызывает сбои в работе системы

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Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли

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Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

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Здоровье

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Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
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Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными

СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
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Авто

Даже экономить нужно умеючи. Как автомобилисты провоцируют поломки моторов

Слишком активная езда на замороженном автомобиле не только увеличивает износ деталей, но может привести к мгновенной поломке, например, за счёт проворота вкладышей подшипников скольжения.
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Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
Политика

Госдеп ограничит число сотрудников в китайских СМИ на территории США

Вашингтон принял решение ограничить количество работающих на территории США граждан КНР.
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Армия и оружие

В России создается новый полицейский бронеавтомобиль

Полицейская бронемашина, в конструкции которой будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет" (новое поколение многоцелевых бронированных машин 4х4), создается в России, впервые её покажут на форуме "Армия-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
РИА Новости 21:50
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

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Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
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Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
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Стали известны номинанты на кинопремию «Ника»

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Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
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Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
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Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 28

Общее число зараженных в столице страны достигло 98, в Тэгу - 3,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 21:34
Общество

Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края.
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Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии арестован

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии Владимир Журавлев арестован по обвинению в получении взятки.
РЕН ТВ вчера в 22:58
Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Авто

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Более старый Беларус-1221 в качестве эвакуатора использовала белорусская ГАИ Снегоуплотнительная машина МСУ-2022 представляет собой трактор Беларус-2022.3, поставленный на гусеничный ход: такой движитель позволяет обеспечить давление на грунт всего в 0,319 кг / см2.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
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«Манчестер Сити» готов заплатить 2 миллиона евро за 16-летнего защитника дортмундской «Боруссии»

«Манчестер Сити» следит за выступлениями центрального защитника дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинза, сообщает Bild.
Sport24.ru 14:30
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В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Интерфакс 12:47
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