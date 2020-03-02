Общество
9111.ruВ Якутске могут ввести налог на собак
Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор. Данные денежные средства будут компенсировать затраты на борьбу с бродячими собаками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Сардану Авксентьеву.
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с чего всё началось
На еженедельной планерке обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты — на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее.РИА Новости01:48
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Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Гаджеты
Новое обновление Windows 10 вызывает сбои в работе системы
Первым делом - с установкой нового обновления Windows 10 - KB4535996, всем определенно стоит повременить.
Культура
Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли
61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Авто
Даже экономить нужно умеючи. Как автомобилисты провоцируют поломки моторов
Слишком активная езда на замороженном автомобиле не только увеличивает износ деталей, но может привести к мгновенной поломке, например, за счёт проворота вкладышей подшипников скольжения.
Политика
Госдеп ограничит число сотрудников в китайских СМИ на территории США
Вашингтон принял решение ограничить количество работающих на территории США граждан КНР.
Армия и оружие
В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
Полицейская бронемашина, в конструкции которой будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет" (новое поколение многоцелевых бронированных машин 4х4), создается в России, впервые её покажут на форуме "Армия-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Биатлон
Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 28
Общее число зараженных в столице страны достигло 98, в Тэгу - 3,6 тысячи человек.
Общество
Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края.
Происшествия
Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии арестован
Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии Владимир Журавлев арестован по обвинению в получении взятки.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Авто
Белорусские тракторы: что нового?
Более старый Беларус-1221 в качестве эвакуатора использовала белорусская ГАИ Снегоуплотнительная машина МСУ-2022 представляет собой трактор Беларус-2022.3, поставленный на гусеничный ход: такой движитель позволяет обеспечить давление на грунт всего в 0,319 кг / см2.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Футбол
«Манчестер Сити» готов заплатить 2 миллиона евро за 16-летнего защитника дортмундской «Боруссии»
«Манчестер Сити» следит за выступлениями центрального защитника дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинза, сообщает Bild.
Происшествия
В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»
Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.