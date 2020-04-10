Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Якутии предварительно подтверждены ещё три случая коронавируса

Якутск, 10 апреля 2020, 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус. Пробы 10 апреля отправят в лабораторию Новосибирска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутии выявлены три человека с подозрением на коронавирус

ИА ЯСИА06:29

В Ленском и Алданском районе объявлен режим полной самоизоляции

Аргументы и Факты - Якутия20:48

Житель Ленска, предварительно зараженный коронавирусом, прибыл из Мирного в такси с шестью пассажирами

SakhaPress.ru20:25

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

РИА Новости07:09

Власти Якутии ввели режим полной самоизоляции еще в двух районах региона

ТАСС07:01

В Ленске и Алдане выявлены люди с подозрением на коронавирус

Якутия Daily06:40

Режим полной самоизоляции введен еще в двух районах Якутии

Российская газета21:17
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Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Экономика

Комитет Госдумы направляет запросы относительно состояния «Ростельмаша»

Москва, 9 апреля 2020, 17:13 — REGNUM Комитет по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в профильные министерства и ведомства запросы относительно эффективности расходования средств, полученных в качестве субсидий из Федерального бюджета ПАО «Ростсельмаш» в последние годы.
REGNUM 10:13
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса.
Ведомости 08:12
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

В Забайкалье коронавирус заподозрили ещё у четырёх пациентов

По данным пресс-службы забайкальского губернатора, ещё четыре пациента направлены в медучереждения региона с подозрением на наличие COVID-19.
REGNUM 01:30
Происшествия

Первый пациент с коронавирусом умер на Ямале

6 апреля у пациента подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.
Интерфакс - Россия 12:46
Общество

Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус

Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентах кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.
Комсомольская правда - Кемерово 04:08
Общество

В Москве из-за коронавируса закрыли кладбища

Lenta.ru 10:07
Общество

Сахалинские полицейские вместо работы делают уроки за детей-школьников

Приглашенные родители активно ругали новую систему обучения: делать это дистанционно получается не у всех.
РИА Сахалин-Курилы 20:02
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
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Общество

Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии

Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин.
Эхо Москвы 19:12
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Рамблер 15:45
Общество

ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с Россией

В Минэкономразвития России заявили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, вынесенное в пользу российской стороны, до 15 сентября 2020 года.
МордовМедиа вчера в 13:13
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В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало

В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
Собеседник 06:01
Наука

Найден препарат, способный подавить коронавирус за 48 часов

В лаборатории исследователи проанализировали действие данного препарата, добавив его в инфицированные вирусом COVID-19 клетки за два часа после заражения.
Newsler.ru 06:10
Энергетика

Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по итогам переговоров

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые прошли в четверг, 10 апреля, не сумели достигнуть соглашения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.
Газета.Ru 21:14
Энергетика

Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний

Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Телеканал 360° 20:55
Политика

Год президентства принес Зеленскому электоральные потери

Год назад в Украине состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат, убедивший страну в том, что сможет закончить войну в Донбассе.
Независимая газета 12:44
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Происшествия

Коронавирус обнаружен в пяти районах Иркутской области

По данным на вечер 8 апреля в Приангарье коронавирус обнаружили в пяти районах Иркутской области.
Байкал24 вчера в 23:07
Политика

Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
РИА Новости 18:58
Общество

Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга

Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
URA.Ru 20:19
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Путин снял с должности замглавы МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости 14:05
Общество

Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы

Как рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального Минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля.
PROkhab.ru 00:33
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 17:55
Наука

Жители Амазонии выращивали тыквы и маниок более десяти тысяч лет назад

Международный коллектив ученых обнаружил доказательства того, что жители Амазонии начали выращивать растения более 10 тысяч лет назад.
Полит.ру 04:30
Единоборства

Дэйна Уайт: турнир UFC 249 не состоится 18 апреля

РИА Новости 18:59
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят

Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят.
Tkgorod.ru 20:02
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