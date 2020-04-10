Якутск, 10 апреля 2020, 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус. Пробы 10 апреля отправят в лабораторию Новосибирска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

В Якутии предварительно подтверждены ещё три случая коронавируса

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Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».

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