Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПоиски пропавшего вертолета в Якутии осложняются непогодой

С наступлением рассвета в понедельник, 16 сентября, в Якутии возобновились поиски пропавшего накануне вертолета, однако поисковая операция осложняются непогодой и отсутствием информации о плане полета воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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