Происшествия
Комсомольская правдаПоиски пропавшего вертолета в Якутии осложняются непогодой
С наступлением рассвета в понедельник, 16 сентября, в Якутии возобновились поиски пропавшего накануне вертолета, однако поисковая операция осложняются непогодой и отсутствием информации о плане полета воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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В Якутии проводится доследственная проверка по факту исчезновения вертолета Eurocopter
Якутия.Инфовчера в 03:12
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Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
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Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани был уволен после расистского замечания в адрес нападающего миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Финансы
Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года
Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.
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Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
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«Гэлакси» забили 7 голов «Спортингу», Ибрагимович оформил хет-трик
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На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
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Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
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