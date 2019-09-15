Происшествия

REGNUMREGNUMВ Якутии продолжились поиски пропавшего вертолёта

В Якутии, в понедельник, 16 сентября, возобновился поиск вертолёта, который пропал в Оймяконском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.
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Искать пропавший в Якутии вертолет Eurocopter будут 4 воздушных судна

РИА Новостивчера в 23:30

Спасатели готовы продолжить поиски пропавшего вертолета

ИА ЯСИАвчера в 20:24

В Якутии проводится доследственная проверка по факту исчезновения вертолета Eurocopter

Якутия.Инфовчера в 03:12

В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета

SakhaPress.ruвчера в 20:53

Поиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра

ТАССвчера в 08:22

МЧС: Вертолет Ми-8 вылетит на поиски пропавшего в Якутии воздушного судна

Якутия 24вчера в 20:19

В Якутии пропал вертолет

Взгляд.рувчера в 01:24
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Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru вчера в 17:45
Энергетика

Мировые цены на нефть значительно выросли

Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Происшествия

12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске

Говорит Москва вчера в 05:27
Армия и оружие

Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»

Известия вчера в 05:39
Гаджеты

Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Общество

Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru вчера в 14:14
Экономика

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБК вчера в 23:30
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Общество

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Авто

Названа дата появления нового Land Rover Defender в РФ

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения, представленный на Франкфуртском автосалоне 10 сентября, доберется до России во второй половине 2020 года.
Автоновости дня 13 сентября в 02:58
Политика

Талибы променяли США на Россию после провала переговоров

Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU 14 сентября в 03:43
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru вчера в 13:32
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 14 сентября в 08:37
Футбол

Букмекеры верят в победу ФК «Ростов» над «Ахматом»

Букмекерские конторы ставят на победу футбольного клуба «Ростов» в матче против команды «Ахмат», сообщается на сайте организаций.
Rostov gazeta вчера в 07:18
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новости вчера в 21:36
Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Кино

Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав «Отряда самоубийц 2»

Часть актерского состава изменилось. Постановщик второй части "Отряда Самоубийц" Джеймс Ганн опубликовал актерский состав картины.
Piter.tv 14 сентября в 06:53
Космос

NASA впервые показало телескоп «Джеймс Уэбб» в финальной сборке

Naked Science 12 сентября в 20:02
Общество

В России создадут стандарты для домов престарелых

В России обновят нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых.
Известия вчера в 12:00
Политика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".
Накануне.Ru вчера в 04:06
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Футбол

«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами

«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК вчера в 18:42
Политика

Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes вчера в 10:20
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