Около пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в селе Аргахтах.

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

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