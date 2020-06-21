Происшествия
РИА НовостиВ Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
Около пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в селе Аргахтах.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе.
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Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс 20:03
Происшествия
Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания планирует создать прокси-серверы для работы в Иране и Китае.
ТАСС 20:16
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
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Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
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Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов задержан полицией и доставлен в отделение.
Pravda.Ru 08:28
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
RT на русском 10:04
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
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В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
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Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Финансы
Экономисты спрогнозировали взлет курса доллара летом
Центральный банк России установил следующий курс валют 22 июня: доллар США составляет 69,57 рубля, евро 78,00 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 22 июня доллар выгодно приобрести в Примтеркомбанк и в ББР банке за 70,10 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 69,52 рубля за один доллар.
Владивосток-Новости 19:42
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform вчера в 00:19
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
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Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК вчера в 06:29
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы
Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета.
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Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрыть свой доход
В этом году примеру «золотой судьи» Еленой Хахалевой последовали 53 арбитра, а также сама Хахалева.
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Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
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Наука
Зарождение нового континента обнаружили в Индийском океане
Международная команда геологов обнаружила новый континент, который зарождается в Индийском океане.
МедиаПоток 19 июня в 10:02
Политика
В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing
22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
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Украине предрекли катастрофу в случае удара по Новороссийску
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Ещё один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае сегодня
В Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19 суммарно излечились 1682 человека.
AmurMedia.ru 19 июня в 06:04