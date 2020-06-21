Происшествия
РИА НовостиВ Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
Около пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в селе Аргахтах.
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Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Lenta.ru 13:51
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Путин рассказал, как часто ночует в Кремле
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.
ФАН 07:46
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
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По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
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Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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Футбол
Селюк поддерживает уход Гончаренко из ЦСКА
Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, отреагировал на слухи о том, что наставник Виктор Гончаренко может уйти из команды.
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Футбол
Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод.
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
Общество
В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места
Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Политика
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США, который вознамерился разработать стратегию борьбы с предпринимателем.
Pravda.Ru 15:45
Происшествия
Задержанный Верзилов был допрошен по «московскому делу»
"Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.
Интерфакс 15:54
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
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Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
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В Астрахани частично снимают ограничения
«Астраханская область может рассчитывать на переход на второй этап снятия ограничений», — заявила на заседании оперштаба Носкова.
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Общество
В Москве стартовала акция «Линия памяти»
В ходе акции волонтёры зажгут 1418 свечей — столько же, сколько было дней войны. Они будут гореть до 23.59 22 июня.
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Курорты Краснодарского края снова принимают гостей
Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов.
Вести.Ru 02:35
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
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В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
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Принц Уильям поделился новой фотографией с детьми
Супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон сфотографировала своего мужа в окружении троих детей — шестилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луи.
Слово и Дело 11:31
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Армия и оружие
Индия хочет срочно купить 33 российских истребителя
Российская газета 19 июня в 07:21
Происшествия
В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан 08:52
Политика
The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)
В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13