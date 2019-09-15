Пилот вертолёта Eurocopter перестал выходить на связь в Оймяконском районе Якутии, на борту воздушного судна находятся три человека. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

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