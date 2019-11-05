Происшествия

СусанинСусанинВ Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского самолета

В Якутии следователи проверят видео, на котором девушка, не имевшая необходимого допуска, управляла пассажирским самолетом Ан-24. Об этом пишет News.ru со ссылкой на региональное МВД на транспорте. Лайнер авиакомпании «ИрАэро» следовал из Якутска в Саккырыр.
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 на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета05 ноября в 05:49

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В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом

РИА Новости05 ноября в 23:51

В Якутии СК начал проверку видео с управляющей самолетом девушкой

РБК05 ноября в 07:28

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Байкал2403 ноября в 22:57

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Интерфакс05 ноября в 04:31

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Телеканал 360°05 ноября в 04:01

Полиция Якутии выясняет, зачем пилот АН-24 посадил за штурвал девушку

Похвистнево-Информ04 ноября в 01:57

СК изучает видео, на котором самолетом в Якутии управляет девушка без допуска к полетам

ТАСС05 ноября в 04:44
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