Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести. По данным СУ СК по Якутии, инцидент произошел в местном баре.

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

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