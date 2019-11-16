Происшествия
РИА НовостиВ Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести. По данным СУ СК по Якутии, инцидент произошел в местном баре.
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Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
Футбол
Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Культура
Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом
Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании, убежден председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Политика
Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
Футбол
Сербия — Украина: матч престижа
Предлагаем прогноз на поединок квалификации Евро-2020, в котором 17 ноября Сербия принимает сборную Украины.
Автоспорт
Хэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
Энергетика
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Экономика
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Политика
Зеленский подписал закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг), сообщила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив.
Общество
Сильный прилив затопил итальянский город, где часто бывал Казанова
Сильный прилив затопил итальянский город Кьоджа, расположенный в 25 километрах от Венеции. Под водой оказался исторический центр города.
Единоборства
Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Футбол
Роналду оформил хет-трик за сборную
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Общество
Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
Футбол
Данило: Роналду шутит, что с ним у Бразилии было бы на 5 побед на ЧМ больше
Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило высказался о португальском одноклубнике Криштиану Роналду.
Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
Космос
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра галактики
Точка отсчета – центр нашей галактики, где скрывается черная дыра с массой в четыре миллиона солнечных масс, известная как Стрелец А*. Исследователи полагают, что черная дыра выбросила звезду около пяти миллионов лет назад.
Космос
Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»
В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Происшествия
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины
МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.