Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако артист скончался до прибытия в больницу.
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с чего всё началось

От удара молнии погиб артист ГТОиБ

Сегодня, 13 июля по Центральной Якутии и Заречью прогромыхала гроза. В Чурапчинском улусе от удара молнией погиб артист балета Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий КИРИЛЛИН, сообщил SakhaLife источник в театре.
SakhaLife.ru09:49

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В Якутии убило молнией артиста балета

РБК20:32

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

Известия19:26

В Якутии от удара молнии погиб артист балета

SakhaNews15:02

Жители Чурапчинского улуса в ужасе от стихии

SakhaPress.ru20:20

Артист театра балета Кириллин погиб от удара молнии

РЕН ТВ18:44

В Якутии от удара молнии погиб артист балета

РИА Новости19:20

От удара молнии погиб артист ГТОиБ

SakhaLife.ru09:49
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Политика

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
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Кино

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
2
Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
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Общество

Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом из-за роста случаев заражения коронавирусом решил вновь ввести ряд ограничений.
РБК 21:02
3
Политика

Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
Lenta.ru 19:21
Армия и оружие

Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет

Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
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Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
23
Общество

Эксперт дала советы по увеличению срока хранения мяса после покупки

Эксперт посоветовала пользоваться при покупке мяса термопакетами или сумками-холодильниками.
РЕН ТВ 21:14
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
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Космос

NASA завершило конкурс на создание датчиков для венерианского ровера

N+1 04:13
1
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки на Сахалине арестованы

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Общественная служба новостей 11 июля в 04:49
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Космос

Телескоп Hubble запечатлел «пушистую» галактику

Телескоп NASA Hubble сделал снимок редкой «пушистой» галактики.
МИР 24 01:37
1
Политика

США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
3
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
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Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
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Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
Армия и оружие

Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»

Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU 08:35
1
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 08:08
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова обнажилась для летней фотосессии

46-летняя актриса Екатерина Волкова опубликовала на своей странице в Инстаграме провокационный снимок.
Grazia 05:18
3
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
1
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия 16:04
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Футбол

Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»

Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:34
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
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Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 02:10
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