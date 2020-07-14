Сегодня, 13 июля по Центральной Якутии и Заречью прогромыхала гроза. В Чурапчинском улусе от удара молнией погиб артист балета Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий КИРИЛЛИН, сообщил SakhaLife источник в театре.

с чего всё началось

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако артист скончался до прибытия в больницу.

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

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