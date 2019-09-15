Происшествия

REGNUMREGNUMВ Якутии продолжились поиски пропавшего вертолёта

В Якутии, в понедельник, 16 сентября, возобновился поиск вертолёта, который пропал в Оймяконском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.
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Спасатели готовы продолжить поиски пропавшего вертолета

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В Якутии проводится доследственная проверка по факту исчезновения вертолета Eurocopter

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Поиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра

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МЧС: Вертолет Ми-8 вылетит на поиски пропавшего в Якутии воздушного судна

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В Якутии пропал вертолет

Взгляд.ру01:24

В Якутии привлекают дополнительные силы для поиска пропавшего вертолета

Эхо Москвы22:03
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Канадец Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом

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Происшествия

Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении

Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
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Общество

Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
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Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

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Экономика

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Общество

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По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
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Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ

Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
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Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
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В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов

Стоимость полиса ОСАГО для водителей, соблюдающих правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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Ученые объяснили ловкость рук пианистов

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Саудовские НПЗ обстреляли йеменской наследницей советской крылатой ракеты

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