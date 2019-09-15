Происшествия
REGNUMВ Якутии продолжились поиски пропавшего вертолёта
В Якутии, в понедельник, 16 сентября, возобновился поиск вертолёта, который пропал в Оймяконском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.
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Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Энергетика
Трамп разрешил использовать запасы США для стабилизации рынка нефти
Американский президент Дональд Трамп дал разрешение задействовать американские стратегические запасы топлива для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, если в том будет необходимость.
News.ru 18:51
Здоровье
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru 21:35
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru 15:57
Авто
Бюджетные модели Datsun получили вариатор
Модели бюджетного сегмента Datsun GO и GO + от Nissan появились на мировом рынке ещё пять лет назад и изначально пользовались популярностью, но затем уровень продаж начал снижаться, что производитель связывает с появлением более конкурентоспособных автомобилей аналогичных классов.
Актуальные Новости 00:59
Космос
Звенящая черная дыра еще раз доказывает правоту Эйнштейна
Впервые астрономам удалось наблюдать это, что еще раз доказывает правоту выдающегося ученого.
ГЛАС.RU 13 сентября в 09:03
Экономика
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru 21:31
Авто
В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей
В Уфе в один день состоятся сразу два аукциона по продаже арестованных автомобилей.
UfaTime.ru 21:40
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Футбол
Кокорин может подписать контракт с «Сочи», а затем вернуться в «Зенит»
Спорт день за днем вчера в 13:46
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
Телепрограмма 16:19
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Экономика
В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов
Стоимость полиса ОСАГО для водителей, соблюдающих правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 13 сентября в 00:18
Наука
Ученые объяснили ловкость рук пианистов
Ученые объяснили ловкость рук пианистов и обнаружили взаимосвязь между моторной и соматосенсорной системой.
Дни24 вчера в 14:00
Армия и оружие
Саудовские НПЗ обстреляли йеменской наследницей советской крылатой ракеты
Военное обозрение 09:15
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК 13:58