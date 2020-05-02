Коронавирус
SakhaPress.ruТысяча человек на Чаяндинском месторождении заражена коронавирусом
Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у тысячи работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование.
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с чего всё началось
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".РИА Новостивчера в 07:17
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На Чаяндинском месторождении в Якутии коронавирусом больна треть сотрудников
ФедералПрессвчера в 10:38
Треть работников Чаяндинского месторождения, где прошли протесты, заразилась коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 07:36
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