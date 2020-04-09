Коронавирус

ИА ЯСИАИА ЯСИАВ Якутии выявлены три человека с подозрением на коронавирус

Как сообщил глава республики Айсен Николаев во время брифинга по эпидемиологической ситуации в Якутии, в Алдане и Ленске у троих людей предварительно выявлен положительный результат на опасную коронавирусную инфекцию, передает ЯСИА.
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В Ленске проводят усиленную санобработку домов и магазинов

SakhaNews22:30

В Ленске и Алдане выявлены люди с подозрением на коронавирус

Якутия Daily06:40

В Ленском и Алданском районе объявлен режим полной самоизоляции

Аргументы и Факты - Якутия20:48

Житель Ленска, предварительно зараженный коронавирусом, прибыл из Мирного в такси с шестью пассажирами

SakhaPress.ru20:25

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

РИА Новости07:09

Власти Якутии ввели режим полной самоизоляции еще в двух районах региона

ТАСС07:01

Комментарий дня. Глава Якутии о новых случаях заражения COVID-19

ИА ЯСИА22:27
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Энергетика

Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика

Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
РЕН ТВ 22:33
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки

О согласии России сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго РФ.
Новый Век 03:42
Экономика

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ 15:35
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Piter.tv 09:17
Общество

В Курганской области утвердили новые выплаты для детей

Область 45 09:44
Общество

Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Солидарность вчера в 05:11
Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Известия 01:05
Общество

Страх и ненависть в самоизоляции: почему все травят людей с коронавирусом

На третьей неделе самоизоляции оказалось, что коронавирус таит в себе неожиданную опасность — заболевших людей вдруг стали ненавидеть и чуть ли не линчевать.
НГС24 20:30
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян

Россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию.
Lenta.ru 21:57
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Футбол

УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020

УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Евро-футбол.ру 03:42
Армия и оружие

Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации

В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Энергетика

Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.
Экспресс газета 00:30
Здоровье

В Бурятии выявили всех контактировавших с заразившимися коронавирусом

Все контактировавшие с заразившимися коронавирусом в Бурятии выявлены.
ТАСС 15:24
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 18:58
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском 19:26
Здоровье

Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения

Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
РИА Новости вчера в 11:05
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Политика

США вышли на пик распространения коронавируса

США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Lenta.ru 21:34
Кино

Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов

В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru 10:20
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Рамблер 15:45
Происшествия

Двадцатилетнего парня ищут в Южно-Сахалинске

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 20-летнего Айсена Александровича Лаврушкина. Парень ушел из дома, где он - неизвестно.
АСТВ 22:28
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion 16:13
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия 17:09
Энергетика

Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний

Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Телеканал 360° 20:55
Общество

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 20:03
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