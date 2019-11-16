Происшествия
Российская газетаВ Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону, сейчас задержанные доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
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