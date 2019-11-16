Происшествия
Российская газетаВ Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону, сейчас задержанные доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
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Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
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Происшествия
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Происшествия
Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»
Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
Шоу-бизнес
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Руководство стримингового сервиса HBO Max ведет переговоры с создателями и актерами сериала "Друзья" о возможном продолжении проекта.
Футбол
Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4
Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
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Футбол
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Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
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Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
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Речь идет о протоколе RCS (Rich Communication Services), через который можно отправлять сообщения с изображениями и создавать чаты до 100 пользователей.
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Группа мужчин изнасиловала и избила молодую женщину в индийском городе Ноида.
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Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
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В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
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Германия приняла закон об обязательной вакцинации от кори
Правительство Германии в четверг приняло закон «О защите от кори», в соответствии с которым прививки от заболевания в стране теперь станут обязательными.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» Гриценко
В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы, сообщает в субботу телеканал "Прямой".
Автоспорт
Себастьян Феттель: Макс заслужил поул
Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.
Энергетика
«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию
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Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой 6-летняя дочь бегло читает по-французски
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Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
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В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.