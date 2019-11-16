Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону, сейчас задержанные доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
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Подозреваемых в стрельбе в якутском поселке задержали

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Речь идет о протоколе RCS (Rich Communication Services), через который можно отправлять сообщения с изображениями и создавать чаты до 100 пользователей.
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Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.
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