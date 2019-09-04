Экономика

Якутия.ИнфоЯкутия.ИнфоВ Якутске будет создана единая теплоснабжающая организация

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В рамках соглашения ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергия», находящаяся в муниципальной собственности, планируют создать в Якутске единую теплоснабжающую организацию с функциями теплосетевого предприятия, а также включить в ее тарифы инвестиционную составляющую на мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения.
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