Общество

9111.ru9111.ruВ Якутске могут ввести налог на собак

Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор. Данные денежные средства будут компенсировать затраты на борьбу с бродячими собаками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Сардану Авксентьеву.
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с чего всё началось
На еженедельной планерке
 обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты — на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее.
РИА Новости01:48

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В Якутске начали обсуждать введение налога для владельцев собак

Интерфакс00:42

В Якутске предложили ввести налог на собак

РИА Новости01:48

В российском регионе собрались ввести налог на собак

Lenta.ru00:51

Налог на Мухтара

Российская газета12:05

Власти Якутска предлагают ввести налог на собак

Интерфакс - Россиявчера в 23:10

Мэр Якутска: Мы на детские пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного

Якутия.Инфовчера в 22:34

В Якутии хозяев домашних питомцев могут обложить налогом

SakhaNewsвчера в 20:39
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Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности

Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
РИА Новости 18:35
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Общество

Студентка из Екатеринбурга вылетела из «Холостяка» в первом же выпуске

В воскресенье в эфир вышел первый выпуск нового сезона «Холостяка», в котором приняла участие 21-летняя студентка из Екатеринбурга Валерия Николаева.
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Авто

АвтоВАЗ отзывает в России автомобили Lada Vesta, XRAY и Largus

Сообщается, что отечественная компания объявила отзыв 10 655 автомобилей, выпущенных в период с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года.
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Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Происшествия

В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
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Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани

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Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA

Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
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Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
РИА Новости 18:06
Футбол

Спортивный комментатор Геннадий Орлов празднует юбилей

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Полет на волне от взрыва сверхновой

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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

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Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

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Армия и оружие

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море

Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
RuNews24.ru 01:25
Космос

OneWeb привлекла $3,4 млрд инвестиций для развития спутниковой системы

Британская компания OneWeb уже привлекла инвестиции в объеме $3,4 млрд для развития собственной спутниковой системы.
ТАСС вчера в 16:52
Авто

Под налог «на роскошь» попали любимые приморцами автомобили

Министерство промышленности и торговли опубликовало обновленный список роскошных автомобилей, владельцы которых вынуждены платить повышенный налог.
ВЕСТИ: Приморье 28 февраля в 18:53
Биатлон

Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Lenta.ru 19:08
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Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей.
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Киберспорт

Natus Vincere стали самой просматриваемой командой IEM Katowice 2020

Изображение увеличивается по клику Самые популярные команды IEM Katowice 2020 по среднему количеству зрителей на матчах.
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Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

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Общество

Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени

Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
BFM.ru 19:40
Происшествия

Бизнесмен незаконно вырубил более 500 кедров в Забайкалье

Лесозаготовитель незаконно вырубил более 500 кедров, а также сотни сосен и лиственниц в Петровск-Забайкальском районе на общую сумму 1 млн 458 тыс рублей.
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Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению

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Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Футбол

Вернер отписался от «твиттера» «Лейпцига» после шутки о «Ливерпуле»

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, недавно заявивший, что гордится интересом со стороны "Ливерпуля", отписался от "твиттера" "Лейцига" после шутки клуба о мерсисайдцах.
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Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y

Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
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У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
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Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями

У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.
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Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
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