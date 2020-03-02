Общество
9111.ruВ Якутске могут ввести налог на собак
Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор. Данные денежные средства будут компенсировать затраты на борьбу с бродячими собаками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Сардану Авксентьеву.
Читать в источнике
Оценить196
с чего всё началось
На еженедельной планерке обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты — на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее.РИА Новости01:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Общество
Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности
Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Общество
Студентка из Екатеринбурга вылетела из «Холостяка» в первом же выпуске
В воскресенье в эфир вышел первый выпуск нового сезона «Холостяка», в котором приняла участие 21-летняя студентка из Екатеринбурга Валерия Николаева.
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России автомобили Lada Vesta, XRAY и Largus
Сообщается, что отечественная компания объявила отзыв 10 655 автомобилей, выпущенных в период с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Происшествия
В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Авто
Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA
Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Футбол
Спортивный комментатор Геннадий Орлов празднует юбилей
Космос
Полет на волне от взрыва сверхновой
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Армия и оружие
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море
Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
Космос
OneWeb привлекла $3,4 млрд инвестиций для развития спутниковой системы
Британская компания OneWeb уже привлекла инвестиции в объеме $3,4 млрд для развития собственной спутниковой системы.
Авто
Под налог «на роскошь» попали любимые приморцами автомобили
Министерство промышленности и торговли опубликовало обновленный список роскошных автомобилей, владельцы которых вынуждены платить повышенный налог.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Экономика
Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей
По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей.
Киберспорт
Natus Vincere стали самой просматриваемой командой IEM Katowice 2020
Изображение увеличивается по клику Самые популярные команды IEM Katowice 2020 по среднему количеству зрителей на матчах.
Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Происшествия
Бизнесмен незаконно вырубил более 500 кедров в Забайкалье
Лесозаготовитель незаконно вырубил более 500 кедров, а также сотни сосен и лиственниц в Петровск-Забайкальском районе на общую сумму 1 млн 458 тыс рублей.
Наука
Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Футбол
Вернер отписался от «твиттера» «Лейпцига» после шутки о «Ливерпуле»
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, недавно заявивший, что гордится интересом со стороны "Ливерпуля", отписался от "твиттера" "Лейцига" после шутки клуба о мерсисайдцах.
Авто
Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y
Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями
У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.