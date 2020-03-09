Происшествия
РИА НовостиВ Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек
В Якутске зоозащитники обнаружили контейнер с трупами собак и кошек, сообщает телеканал "Якутия 24". По словам волонтеров, животных было около ста. Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку инцидента.
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Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов в понедельник рухнули на треть
На открытии торгов на ICE нефть марки Brent торговалась на отметке в 31$. Эти показатели сравнимы с ценами 2016 года.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом
Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусной инфекцией после отпуска на севере Италии.
Общество
В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Экономика
Эксперт Федосеев прогнозирует рост цен на автомобили в России на 10%
Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев прогнозирует рост цен на автомобили в России из-за коронавируса, инфляции и повышения утилизационного сбора.
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Общество
Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных
Иран не намерен возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.
Происшествия
В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки
"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Общество
Покушение совершено на премьер-министра Судана
На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
Происшествия
Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию
Председательствующий судья в Окружном суде Гааги заявил, что 84 родственника погибших в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых в рамках дела.
Футбол
Понсе и Ларссон выйдут в основе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
Нападающие Эсекель Понсе и Джордан Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Авто
Составлен список финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года»
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Футбол
Мамаев забил ЦСКА в дебютном матче за «Ростов»
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Космос
Американский грузовой корабль Dragon прибыл на МКС
Американский грузовой корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС).
Гаджеты
Новые процессоры Intel позаимствуют архитектуру у мобильных SoC
Разумеется, это же послужило и снижению теплового пакета SoC. Теперь эту технологию планирует перенять Intel.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без чемпионского парада из-за коронавируса
Как сообщает The Athletic, из-за распространения коронавируса COVID-19 под угрозой оказался чемпионский парад мерсисайдцев, который был запланирован на 18 мая и должен был собрать на улицах города примерно 1 млн человек.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.
Политика
Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
На записях слышно, что молодые люди называют терроризм «способом действия», а также обсуждают изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и планы «сварить и испытать» взрывчатку в Пензенской области.
Энергетика
Ирак ведет переговоры об остановке падения цен на нефть
Власти Ирака проводят переговоры с заинтересованными сторонами ради достижения соглашения по стабилизации рынка.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Происшествия
В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ
Полиция проводит проверку после массовой драки мужчин в женских платьях и на каблуках в торговом центре в Сочи, решается вопрос о наказании зачинщика, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Единоборства