В Якутске зоозащитники обнаружили контейнер с трупами собак и кошек, сообщает телеканал "Якутия 24". По словам волонтеров, животных было около ста. Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку инцидента.

В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек

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Общество Покушение совершено на премьер-министра Судана На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.

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