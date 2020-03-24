Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса

Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
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Пожилых жителей Якутска обязали соблюдать режим самоизоляции

Взгляд.ру11:30

С 25 марта жителям Якутска с пригородами старше 65 лет придется соблюдать режим самоизоляции

Дебри-ДВ07:33

Режим самоизоляции ввели в Якутии для жителей старше 65 лет

Интерфакс - Россия08:47

В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса

РИА Новости08:36

Пожилых якутян обязали соблюдать режим самоизоляции

EastRussia08:03

Власти предложили пожилым жителям Якутска награду за самоизоляцию

Росбалт11:25

Режим самоизоляции стал обязательным для жителей Якутска и Жатая старше 65 лет

ИА ЯСИА08:05
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Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Футбол

Жена Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу

Евро-футбол.ру 17:57
Транспорт

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Коммерсантъ 19:27
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести онлайн

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:34
Общество

Китайские власти снимают сегодня карантин с провинции Хубэй

Считается, что именно с этой китайской провинции началось заражение коронавирусом по всему миру.
Эхо Москвы 18:11
Авто

Toyota останавливает производство из-за низкого спроса

В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
SpeedMe 02:01
Здоровье

Нарушителей режима самоизоляции привлекут к административной ответственности — Роспотребнадзор

Вернувшиеся из-за рубежа обязаны придерживаться режима самоизоляции, участковые полиции будут проверять соблюдение этого требования.
ИА ЯСИА 08:48
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom 14:33
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Футбол

Жорже Жезуш вернется в Португалию

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш принял решение вернуться в Португалию на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Soccer.ru 22 марта в 11:50
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
Политика

Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Известия 14:24
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:55
Наука

Открыт механизм трансформации стволовых клеток в органы

Именно FoxA2, как выяснили ученые на мышиных моделях, раскрывает ДНК, захватывая хромосомные белки, после чего активируется строго установленный набор генов, определяющий дальнейшую судьбу стволовой клетки – стать частью печени, мозга, кости или любого другого органа.
Faktom 04:34
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:14
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
ProUfu.ru 22 марта в 23:38
Единоборства

Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Телеканал 360° 19:37
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москвы, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:23
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Экономика

Накопления среднего жителя России упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в прошлом году мог каждый месяц откладывать 6,6 тысячи рублей.
Москва 24 02:54
Здоровье

Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия

Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.
Евразия Daily вчера в 10:44
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург 14:15
Политика

ЦИК Абхазии озвучил окончательные итоги выборов президента

На пост президента претендовали три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".
Кавказский узел 08:28
Здоровье

В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса

В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
МонаВиста 08:54
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 04:39
Здоровье

Доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России

Российский доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:27
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