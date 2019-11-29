Экономика
ТАССВ Якутске построят более 25 км городских дорог до конца года
Власти Якутска в 2019 году построят 25,8 км дорог. Это в три раза больше обычных показателей. Дороги построят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".
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Экономика
В Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов
В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк.
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Спорт
Россия выиграла бронзовые медали ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу встречалась с Японией в матче за третье место чемпионата мира.
Культура
Новый клип Алексея Воробьева собрал более миллиона просмотров
Российский певец Алексей Воробьев представил новый клип на песню «Подоконник на 6-м».
Космос
Ученые обнаружили «невозможную» черную дыру
Международная команда ученых во главе с профессором Лю Цзифэном из Национальной астрономической обсерватории Китая (НАОК) обнаружила черную дыру, масса которой в 70 раз больше массы Солнца.
Технологии
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Спорт
Российские спортсмены сосредоточатся на главном
Комитет по соответствию WADA на днях рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных турниров на четыре года.
Экономика
Главу Бурятии могут привлечь к дисциплинарной ответственности
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
Происшествия
Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Автоспорт
Даниил Квят: удалось закрыть сезон хорошей гонкой
Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свое выступление в последней гонке нынешнего сезона на Гран-при Абу-Даби.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Единоборства
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Политика
В Кремле описали формат встречи Путина и Зеленского в Париже
Формат встречи и общения президентов России и Украины будет определен ближе к дате саммита глав "нормандской четверки" в Париже, сообщил пресс-секретарь Кремля.
Футбол
Рауш: «Было бы чересчур, если бы мы победили „Локомотив“ 3:1 или 4:1»
Защитник «Динамо» Константин Рауш в смешанной зоне подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:1).
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Женщина погибла после падения на рельсы на станции МЦД
Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter сообщала, что в результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни.
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России к концу 2019 года
Эксперты сайта CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей по результату которого составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов на начало декабря.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
В целом, по мнению экспертов, зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда.