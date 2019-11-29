Экономика

ТАССТАССВ Якутске построят более 25 км городских дорог до конца года

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Власти Якутска в 2019 году построят 25,8 км дорог. Это в три раза больше обычных показателей. Дороги построят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".
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