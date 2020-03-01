Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.

с чего всё началось

После каждой поездки водитель может поставить оценку от одного до пяти баллов, рейтинг складывается из 40 последних оценок, поэтому со временем он может меняться. Сейчас каждый пользователь может ознакомиться со своим рейтингом в приложении, а в будущем эти данные будут доступны также и водителям.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Единоборства Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.

Футбол «Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны» Букмекеры представили котировки на центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной».

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина анализы не выявили коронавируса Ранее СМИ распространили информацию о том, что медработники Инфекционной клинической больницы Москвы № 1 обнаружили у вернувшегося из Италии пациента коронавирус.

Общество В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала В воскресенье президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.

Общество Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.

Политика Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Общество Лувр временно закрылся из-за коронавируса Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.