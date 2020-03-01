Общество
ВедомостиСервис «Яндекс.Такси» начал тестировать рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей, сообщает РБК со ссылкой на компанию. Функция пока работает в тестовом режиме. Рейтинг пассажиров складывается из оценок, которые водители анонимно ставят им по окончании поездки.
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с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.РБК02:00
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