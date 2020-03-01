Общество
BFM.ruВ «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
После каждой поездки водитель может поставить оценку от одного до пяти баллов, рейтинг складывается из 40 последних оценок, поэтому со временем он может меняться. Сейчас каждый пользователь может ознакомиться со своим рейтингом в приложении, а в будущем эти данные будут доступны также и водителям.
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с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.РБК02:00
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