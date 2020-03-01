Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.

с чего всё началось

После каждой поездки водитель может поставить оценку от одного до пяти баллов, рейтинг складывается из 40 последних оценок, поэтому со временем он может меняться. Сейчас каждый пользователь может ознакомиться со своим рейтингом в приложении, а в будущем эти данные будут доступны также и водителям.

Происшествия На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

Религия Православные отмечают Прощеное воскресенье В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.

Общество Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.

Политика Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Общество Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.

Здоровье Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.

Политика Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех» В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.