Общество
Газета.RuВ «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис "Яндекс.Такси" запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, сервис уже запустил новую функцию в тестовом режиме.
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с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.РБК02:00
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