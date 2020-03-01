Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.

с чего всё началось

Сервис "Яндекс.Такси" запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, сервис уже запустил новую функцию в тестовом режиме.

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