Общество

Газета.RuГазета.RuВ «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис "Яндекс.Такси" запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, сервис уже запустил новую функцию в тестовом режиме.
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с чего всё началось

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.
РБК02:00

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В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

РИА Новости07:33

Пассажиры «Яндекс.Такси» получили возможность увидеть свой рейтинг

ТАСС07:20

«Яндекс.Такси» открыл пассажирам их рейтинг

URA.Ru02:37

В сервисе «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Говорит Москва03:26

Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать рейтинг пассажиров

Ведомости02:49

Водители «Яндекс.Такси» начали оценивать пассажиров

Телеканал 360°05:32

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

РБК02:00
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
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После убийства Листьева его жена странно себя вела

Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
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