Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.

с чего всё началось

«Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме. Рейтинг складывается из оценок, которые водители анонимно ставят клиентам по окончании поездки. Его можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям «Яндекс.Такси» и Uber.

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