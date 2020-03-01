Общество
РБКВ «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
«Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме. Рейтинг складывается из оценок, которые водители анонимно ставят клиентам по окончании поездки. Его можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям «Яндекс.Такси» и Uber.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Певицу Савичеву шокировала реакция блогерши на трагедию в бане
Певицу Юлию Савичеву шокировала реакция инста-блогерши Екатерины Диденко, которая после трагедии в бане с сухим льдом, в результате которой потеряла мужа и двух друзей, опубликовала видео в сториз.
Футбол
«Спартак» одержал победу над «Динамо» в рамках матча РПЛ
"Спартак" обыграл "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:0 на "ВТБ-Арене", сообщает ТАСС.
Биатлон
Резцова стала второй в гонке преследования на ЧЕ по биатлону
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Здоровье
Глава Минздрава рекомендует не всем проверяться на коронавирус
Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус, отметил министр.
Происшествия
Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik
В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
Финансы
Спекулянты в США незначительно сократили ставку на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали довольно незначительное недельное снижение относительно машстабов падения курса российской валюты к доллару.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Происшествия
В доме Павла Буре подрались домработница и няня
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний, которые проходили в американском штате Техас.
Футбол
Менди: «В „Реале“ ты стремишься завоевать каждый трофей»
В "Реале" ты хочешь выиграть все турниры, сделать всё возможное, чтобы завоевать каждый трофей, постараться выиграть как можно больше матчей и как можно дольше показывать лучший футбол.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Политика
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд
Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Общество
Папа Римский из-за недомогания отменил все аудиенции
Папа Римский Франциск отменил на неопределенное время все официальные аудиенции из-за недомогания.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Общество
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Биатлон
Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на КМ в Нове-Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые отправятся на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Политика
В Черногории на шествие в защиту церкви вышло 100 тысяч человек
В поддержку Сербской православной церкви на улицы столицы Черногории вышло 100 тысяч человек, в том числе много молодежи, 1 марта, со ссылкой на одну из активисток Черногории, сообщает РИА Новости.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Шоу-бизнес
69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.