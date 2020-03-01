Общество

РБКРБКВ «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

«Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме. Рейтинг складывается из оценок, которые водители анонимно ставят клиентам по окончании поездки. Его можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям «Яндекс.Такси» и Uber.
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с чего всё началось

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.
РБК02:00

Подробнее о событии

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

РИА Новости07:33

Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать рейтинг пассажиров

Ведомости02:49

В «Яндекс.Такси» ввели рейтинг пассажиров

Lenta.ru06:58

В сервисе «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Говорит Москва03:26

Пассажиры «Яндекс.Такси» получили возможность увидеть свой рейтинг

ТАСС07:20

«Яндекс.Такси» открыл пассажирам их рейтинг

URA.Ru02:37

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

РБК02:00
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