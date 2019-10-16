Общество
РБК«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.РБК10:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией
Комсомольская правда12:34
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Политика
В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском 11:25
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Гаджеты
Google презентовал новые смартфоны
Интерфакс 00:39
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Политика
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
ТАСС 15:59
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Происшествия
Арестован глава администрации Новочеркасска
Big-Rostov.ru вчера в 15:16
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани
РИА Новости 14:29
Авто
Chery объявила сервисную кампанию для кроссовера Chery Tiggo 4
Chery объявляет специальную сервисную кампанию на кроссоверы Tiggo 4. Все владельцы могут бесплатно осуществить установку резиновых уплотнителей на двери кроссовера.
SpeedMe 09:08
Шоу-бизнес
Ягудин показал фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об операции, которую перенесла его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина.
Телеканал 360° 05:21
Экономика
Конкуренты предложили лишить «Березку» монополии на малые госзакупки
Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили совместное обращение в профильные министерства и ведомства против эксклюзивного права торговой площадки «Березка» на проведение малых закупок.
РБК 09:48
Общество
Елизавета II не смогла надеть корону
Елизавета II не выдержала ноши в виде 1,5-килограмовой короны. Атрибут власти пришлось положить рядом с королевой на специальной подушке.
Kleo.ru 08:15
Экономика
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год.
ТАСС 14:32
Космос
Российский телескоп зафиксировал взрыв на нейтронной звезде
Российский телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая была выведена на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде.
РЕН ТВ вчера в 20:57
Политика
Премьер Украины объяснил посещение концерта ультраправой группы
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признался, что пришел на концерт ультраправой украинской группы «Сокира Перуна» из уважения к ветеранам силовых структур.
РБК 14:48
Общество
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Кино
Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»
«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
Культуромания 16:24
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport 16:03
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Единоборства
Бетербиев: знаю, что я хорош, но Гвоздик очень хорош
Чемпионат вчера в 13:48
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58