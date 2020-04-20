В рамках социального проекта "Помощь рядом" "Яндекс" предоставляет возможность пройти бесплатное тестирование на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Яндексе рассказали, как бесплатно пройти тестирование на коронавирус

Политика Великобритания возобновила переговоры по Brexit Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.

Общество Власти Петербурга заявили о технической готовности к введению пропусков Казарин подчеркнул, что всё будет зависеть от того, будут ли соблюдать жители города санитарно-эпидемиологические нормы, а именно — находиться на самоизоляции дома, а в случае походов в магазин — держать дистанцию друг от друга. 110

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Технологии Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.

Политика Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус не уточнил, почему именно он считает, что вспышка, которая заразила почти 2,5 миллиона человек и унесла жизни более 166 тысяч человек, может стать еще большей проблемой. 8

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Авто Cadillac обнародовал цены на новый Escalade Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.

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Энергетика В АКРА назвали причины обрушения цены на нефть WTI Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Политика Российские военные медики отметили праздник Пасхи в Бергамо Российские военнослужащие, выполняющие задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии отметили праздник православной Пасхи.