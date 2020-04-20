Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Яндексе рассказали, как бесплатно пройти тестирование на коронавирус

В рамках социального проекта "Помощь рядом" "Яндекс" предоставляет возможность пройти бесплатное тестирование на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на COVID-2019

Газета.Ru11:16

«Яндекс» запустил сервис по тестированию на коронавирус на дому

Радиочастотный спектр17 апреля в 02:30

«Яндекс» бесплатно протестирует на COVID-19 людей всех возрастов

News.ru09:43

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

ТАСС09:21

«Яндекс» бесплатно протестирует на коронавирус всех россиян

Вести.Ru10:03

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

Моя Москва.онлайн10:33

«Яндекс» поможет сдать анализы на коронавирус дома

Gazeta.SPb16 апреля в 16:59
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Политика

Великобритания возобновила переговоры по Brexit

Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.
ИА Красная Весна 16:49
Общество

Власти Петербурга заявили о технической готовности к введению пропусков

Казарин подчеркнул, что всё будет зависеть от того, будут ли соблюдать жители города санитарно-эпидемиологические нормы, а именно — находиться на самоизоляции дома, а в случае походов в магазин — держать дистанцию друг от друга.
REGNUM 13:11
110
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
2,1K
Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
3,9K
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,2K
Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
716
Политика

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06
6
Технологии

Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree

Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
Давыдов.Индекс 12:03
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости 08:05
8,4K
Политика

Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус не уточнил, почему именно он считает, что вспышка, которая заразила почти 2,5 миллиона человек и унесла жизни более 166 тысяч человек, может стать еще большей проблемой.
ГЛАС.RU 14:59
8
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Политика

Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
50
Технологии

Эксперты оценили уязвимость мобильных приложений банков для мошенников

Только один мобильный банк из исследованных не содержал уязвимостей, позволяющих злоумышленнику получить доступ к данным пользователя: например к выписке по карте, ПИН-кодам для быстрого доступа в приложение, учетным данным (логин/пароль) и т.п. При этом 43% приложений хранят эти данные в открытом виде, что упрощает доступ злоумышленников.
РБК вчера в 23:00
12
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
14
Экономика

В России утвердили список системообразующих предприятий

Почти 250 компаний из 15 отраслей вошло в отраслевой список системообразующих предприятий по линии Минпромторга РФ, сообщается на сайте министерства.
ТАСС 18:03
Авто

Cadillac обнародовал цены на новый Escalade

Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru 09:23
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
7,5K
Политика

Принцип домино: чем для России закончится срыв самоизоляции во Владикавказе

Во Владикавказе разогнали многотысячный митинг противников самоизоляции и властей Северной Осетии.
Московский Комсомолец 12:58
Происшествия

В России снизилась смертность в «пьяных» ДТП

Количество летальных исходов в ДТП с участием пьяных водителей снизилось в России за первый квартал 2020 года почти на 27%, следует из статистических данных ГИБДД РФ.
РИА Новости 08:01
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

ТАСС 10:09
104
Кино

Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru вчера в 10:42
19
Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
44
Общество

В России зарегистрировали 285 очагов заболевания коронавирусом

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер Татьяна Голикова сделала заявление, в котором назвала те регионы, в которых существуют серьезные очаги распространения COVID-19.
Live24 09:20
17
Политика

Саакашвили пообещал Грузии $5,5 млрд за перенос процессов по его делам

Если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложат рассмотрение возбужденных против него дел до осени, он привезет в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике коронавирусом.
РИА Новости 06:22
23
Авто

Изображения нового Mitsubishi Outlander появились в Сети

Издание Motor1.com на базе шпионских снимков прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander представило рендерные изображения будущей новинки.
SpeedMe 18 апреля в 05:07
19
Энергетика

В АКРА назвали причины обрушения цены на нефть WTI

Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
ТАСС 17:11
Политика

Российские военные медики отметили праздник Пасхи в Бергамо

Российские военнослужащие, выполняющие задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии отметили праздник православной Пасхи.
ТК Звезда вчера в 22:22
Экономика

Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.
News.ru 16:58
Футбол

Георгий Джикия: знал, что после перехода в «Спартак» смогу помогать нуждающимся

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему он активно занимается благотворительностью.
Чемпионат 17:42
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