Коронавирус
Российская газетаВ Яндексе рассказали, как бесплатно пройти тестирование на коронавирус
В рамках социального проекта "Помощь рядом" "Яндекс" предоставляет возможность пройти бесплатное тестирование на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Яндекс» запустил сервис по тестированию на коронавирус на дому
Радиочастотный спектр17 апреля в 02:30
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Политика
Великобритания возобновила переговоры по Brexit
Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.
ИА Красная Весна 16:49
Общество
Власти Петербурга заявили о технической готовности к введению пропусков
Казарин подчеркнул, что всё будет зависеть от того, будут ли соблюдать жители города санитарно-эпидемиологические нормы, а именно — находиться на самоизоляции дома, а в случае походов в магазин — держать дистанцию друг от друга.
REGNUM 13:11
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Политика
Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06
Технологии
Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree
Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
Давыдов.Индекс 12:03
Политика
Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус не уточнил, почему именно он считает, что вспышка, которая заразила почти 2,5 миллиона человек и унесла жизни более 166 тысяч человек, может стать еще большей проблемой.
ГЛАС.RU 14:59
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Политика
Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
Технологии
Эксперты оценили уязвимость мобильных приложений банков для мошенников
Только один мобильный банк из исследованных не содержал уязвимостей, позволяющих злоумышленнику получить доступ к данным пользователя: например к выписке по карте, ПИН-кодам для быстрого доступа в приложение, учетным данным (логин/пароль) и т.п. При этом 43% приложений хранят эти данные в открытом виде, что упрощает доступ злоумышленников.
РБК вчера в 23:00
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Экономика
В России утвердили список системообразующих предприятий
Почти 250 компаний из 15 отраслей вошло в отраслевой список системообразующих предприятий по линии Минпромторга РФ, сообщается на сайте министерства.
ТАСС 18:03
Авто
Cadillac обнародовал цены на новый Escalade
Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru 09:23
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Политика
Принцип домино: чем для России закончится срыв самоизоляции во Владикавказе
Во Владикавказе разогнали многотысячный митинг противников самоизоляции и властей Северной Осетии.
Московский Комсомолец 12:58
Происшествия
В России снизилась смертность в «пьяных» ДТП
Количество летальных исходов в ДТП с участием пьяных водителей снизилось в России за первый квартал 2020 года почти на 27%, следует из статистических данных ГИБДД РФ.
РИА Новости 08:01
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Кино
Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»
Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru вчера в 10:42
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
Общество
В России зарегистрировали 285 очагов заболевания коронавирусом
Как сообщает РИА Новости, вице-премьер Татьяна Голикова сделала заявление, в котором назвала те регионы, в которых существуют серьезные очаги распространения COVID-19.
Live24 09:20
Политика
Саакашвили пообещал Грузии $5,5 млрд за перенос процессов по его делам
Если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложат рассмотрение возбужденных против него дел до осени, он привезет в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике коронавирусом.
РИА Новости 06:22
Авто
Изображения нового Mitsubishi Outlander появились в Сети
Издание Motor1.com на базе шпионских снимков прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander представило рендерные изображения будущей новинки.
SpeedMe 18 апреля в 05:07
Энергетика
В АКРА назвали причины обрушения цены на нефть WTI
Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
ТАСС 17:11
Политика
Российские военные медики отметили праздник Пасхи в Бергамо
Российские военнослужащие, выполняющие задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии отметили праздник православной Пасхи.
ТК Звезда вчера в 22:22
Экономика
Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.
News.ru 16:58
Футбол
Георгий Джикия: знал, что после перехода в «Спартак» смогу помогать нуждающимся
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему он активно занимается благотворительностью.
Чемпионат 17:42