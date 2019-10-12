Происшествия
Российская газетаВ Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис". Мужчина находился в своем доме, когда на жилище сошел оползень, передает телерадиокомпания NHK. Таким образом, на данный момент стихия унесла жизни двух японцев, еще 69 человек получили травмы различной степени тяжести.
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Единоборства
Менеджер Нурмагомедова ввязался в потасовку во время турнира PFL 7
Спорт-Экспресс вчера в 14:54
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК вчера в 14:28
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Здоровье
В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой
По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург вчера в 09:08
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам. Рекомендуется воздержаться от критики.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Экономика
Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
РБК 04:54
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек
РБК 11 октября в 09:23
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония 05:00
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове рассказала о сыне
Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.
iReactor 11 октября в 16:09
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:10
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Лийичем – СМИ
Футбольный московской клуб ЦСКА интересуется возможностью приобретения сербского хавбека стамбульского клуба «Бешикташ» Адема Ляйича.
REGNUM 08:44
Общество
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов
Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Комсомольская правда 04:30
Теннис
Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Происшествия
Вице-мисс «Краса России» разбилась в ДТП под Минском
Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, в 2017 году ставшая первой вице-мисс в конкурсе "Краса России", серьезно пострадала в ДТП по Минском.
Московский Комсомолец 08:02
Здоровье
СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ
СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер
Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Взгляд.ру 08:38
Общество
Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сельскохозяйственная отрасль по праву является гордостью российской экономики.
RT на русском 05:48
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Технологии
Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
ТАСС 06:59
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Гаджеты
Любые компьютерные игры на смартфоне. Сервис GeForce Now заработал на Android
Недавно компания Nvidia запустила облачный игровой сервис GeForce Now в России, а теперь приносит его на Android.
iXBT.com 07:16