Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис". Мужчина находился в своем доме, когда на жилище сошел оползень, передает телерадиокомпания NHK. Таким образом, на данный момент стихия унесла жизни двух японцев, еще 69 человек получили травмы различной степени тяжести.
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Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
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Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Общество

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