В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

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