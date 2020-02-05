Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУ пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
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Застрявший на зараженном коронавирусом лайнере россиянин описал происходящее

Lenta.ru10:19

Карантин в моей гавани: на борту круизного лайнера в Японии обнаружили 10 заболевших коронавирусом

Известия11:07

Посольство РФ в Японии решает вопрос о продлении виз россиян на борту карантинного лайнера

ТАСС05:44

Что происходит на круизном лайнере, закрытом в Японии на карантин из-за коронавируса

RT на русском10:38

Посольство связалось с россиянами на борту карантинного судна в Японии

РИА Новости05:56

Запертый на лайнере с коронавирусом россиянин описал обстановку

Московский Комсомолец08:51

Туристы пробудут в карантине на лайнере в Японии две недели

РБК10:06
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Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Коммерсантъ 10:52
Политика

В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»

Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
РИА Новости 12:28
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки».
Коммерсантъ 11:27
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Авто

Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным

Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Автоновости дня 02:07
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:05
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Известия вчера в 23:14
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Армия и оружие

Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Российская газета 00:03
Политика

Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии

Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
РИА Новости 11:59
Авто

Кроссовер Audi Q5 получил в России дизельный мотор

В России начали продавать кроссовер Audi Q5 с дизельным мотором: в шоу-румах стартовал прием заказов на новинку.
АвтоВзгляд 09:44
Футбол

Бартомеу не уволит Абидаля из-за конфликта с Месси

Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Евро-футбол.ру 12:17
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Политика

Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд

Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
Профиль 01:02
Футбол

Контрольный матч. ЦСКА — «Норшеллан». Видеотрансляция

Прямая трансляция начнется в 19:00. «Норшеллан» — чемпион Дании в сезоне-2011/12, двукратный обладатель Кубка страны (2009/10 и 2010/11).
Sport24.ru 10:16
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Происшествия

Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек

Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции.
Газета.Ru 09:34
Экономика

Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:08
Политика

США могут принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы

"Роснефть", которая реализует проекты в Венесуэле, уже находится под рядом санкций США.
ПРАЙМ 10:43
Технологии

В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Московский Комсомолец 00:05
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:11
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