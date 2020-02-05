Происшествия
Lenta.ruУ пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
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Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов
Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки».
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Авто
Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным
Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Армия и оружие
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»
Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Авто
Кроссовер Audi Q5 получил в России дизельный мотор
В России начали продавать кроссовер Audi Q5 с дизельным мотором: в шоу-румах стартовал прием заказов на новинку.
Футбол
Бартомеу не уволит Абидаля из-за конфликта с Месси
Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд
Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
Футбол
Контрольный матч. ЦСКА — «Норшеллан». Видеотрансляция
Прямая трансляция начнется в 19:00. «Норшеллан» — чемпион Дании в сезоне-2011/12, двукратный обладатель Кубка страны (2009/10 и 2010/11).
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Происшествия
Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек
Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Политика
США могут принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы
"Роснефть", которая реализует проекты в Венесуэле, уже находится под рядом санкций США.
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.