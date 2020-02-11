Общество

МонаВистаМонаВистаВ Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей

Власти Японии ланируют эвакуировать с круизного судна Diamond Princess пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Эвакуация с лайнера «Diamond Princess» началась в Японии

Пятый каналвчера в 08:48

СМИ сообщили об эвакуации стариков и больных с круизного лайнера в Японии

РБКвчера в 01:39

СМИ: власти Японии намерены эвакуировать пожилых пассажиров с карантинного судна

ТАСС10 февраля в 19:29

На японском круизном лайнере приступили к эвакуации стариков и больных

Московский Комсомолец10 февраля в 22:33

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

РИА Новости10 февраля в 22:06

Власти Японии хотят отпустить пожилых с карантинного лайнера

REGNUM10 февраля в 19:58

Стариков и больных решили эвакуировать с находящего на карантине Diamond Princess

Телеканал 360°10 февраля в 23:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru вчера в 10:21
Общество

Роструд напомнил россиянам о двух коротких рабочих неделях

В марте россиян ждет отдых с 7 по 9 марта благодаря празднованию Международного женского дня, что сократит рабочую неделю до четырех дней — с 10 по 13 марта.
Городовой вчера в 03:12
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения.
ФАН вчера в 11:26
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
RT на русском вчера в 00:02
Армия и оружие

Пентагон заподозрил российские спутники в слежке за американским

В феврале американские СМИ сообщили, что российский спутник «Космос-2542» подозревают в слежке за USA 245.
Дождь вчера в 03:45
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 01:42
Политика

Россия ответила Польше на обвинение СССР в развязывании войны

Деловое.ТВ вчера в 14:13
Авто

Chery создаёт суббренд Vantas, чтобы продавать машины в США и Канаде

Что касается Chery, то данная компания планирует продавать в США и Канаде кроссоверы дочернего бренда Exeed, созданного специально под премиальные автосегмента SUV.
За рулем Кубань вчера в 16:17
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:49
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Политика

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Газета.Ru 00:18
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Общество

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России

Контрабандная табачная продукция из Белоруссии продавалась в январе в российских регионах.
iReactor вчера в 23:24
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Кино

Ко Дню влюбленных россияне выбрали лучшую мелодраму века

По мнению россиян, лучшей мелодрамой XXI века является картина «Дневник памяти» Ника Кассаветиса (в главных ролях - Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс).
МИР 24 вчера в 22:22
Политика

В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию

"Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла", - добавил глава Союза экспортеров.
РИА Новости вчера в 19:06
Футбол

Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Англии

Как информирует Spotrac.com, второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги занимает полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (19,7 миллиона).
Вести.Ru вчера в 18:29
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:48
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM 10 февраля в 10:50
Армия и оружие

Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Известия вчера в 17:17
Экономика

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Интерфакс вчера в 09:23
Армия и оружие

Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных

На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
BFM.ru 10 февраля в 22:14
Авто

«КамАЗ» запатентовал электрогрузовик без кабины

Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины.
РИА Новости вчера в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное