Общество
МонаВистаВ Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей
Власти Японии ланируют эвакуировать с круизного судна Diamond Princess пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает агентство Kyodo.
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СМИ: власти Японии намерены эвакуировать пожилых пассажиров с карантинного судна
ТАСС10 февраля в 19:29
На японском круизном лайнере приступили к эвакуации стариков и больных
Московский Комсомолец10 февраля в 22:33
Стариков и больных решили эвакуировать с находящего на карантине Diamond Princess
Телеканал 360°10 февраля в 23:54
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