Общество
МонаВистаВ Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей
Власти Японии ланируют эвакуировать с круизного судна Diamond Princess пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает агентство Kyodo.
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На японском круизном лайнере приступили к эвакуации стариков и больных
Московский Комсомолецвчера в 22:33
Стариков и больных решили эвакуировать с находящего на карантине Diamond Princess
Телеканал 360°вчера в 23:54
За 14-дневный карантин пассажиры лайнера Diamond Princess получат до 12,5 тысяч долларов
Комсомольская правда09:54
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