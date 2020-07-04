Происшествия
RT на русскомАбэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих. Абэ отметил, что под разрушенными оползнями зданиями могут находиться люди.
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Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи, слова поддержки и видеоролики
Вести.Ruвчера в 23:55
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За последние сутки было проведено 301 тыс. лабораторных исследований. По всему миру коронавирус выявили у 11 млн человек.
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На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
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Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
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Цензуры.Нет вчера в 15:31
Армия и оружие
Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»
В марте Минобороны Украины заявило, что Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине.
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Лукашенко назвал прочные отношения с США одной из целей Белоруссии
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости вчера в 11:24
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Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
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Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа", - сказал Березин после совещания представителей отрасли с Минкультуры РФ.
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