Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих. Абэ отметил, что под разрушенными оползнями зданиями могут находиться люди.

Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

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