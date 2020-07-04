Происшествия
ТАССВ Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.
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Единоборства
Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен
Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.
Газета.Ru 03:40
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом
Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector).
News.ru 02 июля в 05:51
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
Здоровье
Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии
Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
Вести.Ru 07:46
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Газета.Ru 06:24
Футбол
Сетьен ничего не знает о возможном уходе Месси из «Барселоны»
ProstoProSport 07:04
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Одним из элементов будущего рестайлинга Chevrolet Niva (скоро – LADA Niva) станет новая приборная панель.
Автоновости дня 03:03
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине
Зеленскому задали вопрос, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.
РБК 08:13
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Происшествия
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
Общество
В Оренбуржье коронавирусный режим продлили по 20 июля
Оренбург, 4 июля 2020, 15:00 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
REGNUM 08:00
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:13
Происшествия
Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии
Уже находясь в автомобилей правоохранителей Ефремов узнал, что в результате ДТП сильно пострадал человек.
Известия 05:58
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Политика
Опубликован новый текст Конституции с поправками
Чтобы читатели не «заблудились» в прежних и новых формулировках, поправки выделили специальным маркером.
МордовМедиа вчера в 09:50
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Технологии
Sony начала почти полностью автоматизированную сборку PlayStation
Компания Sony начала почти полностью автоматизированную сборку консолей PlayStation 4. По предварительным данным, устройства пятого поколения также будут производиться практически без вмешательства сотрудников.
Дни24 03:11