Происшествия

ТАССТАССВ Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.
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В доме престарелых в Японии обнаружены 14 трупов

News.ru05:19

Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи, слова поддержки и видеоролики

Вести.Ruвчера в 23:55

Японские власти намерены эвакуировать более 320 тысяч человек из-за ливней

Газета.Ru02:53

Около 10 тыс. военных направили на места наводнений на юго-западе Японии

Московский Комсомолец01:39

Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

RT на русском00:47

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

ТАСС05:06

В Японии из-за ливневых дождей погиб человек

РИА Новости06:44
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Общество

Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом

Вести.Ru вчера в 10:41
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Политика

Лишенный сана опальный священник выступил с обращением

Lenta.ru 05:35
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Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM вчера в 01:02
37
Происшествия

92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
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Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,8K
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru вчера в 13:33
6,5K
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
3,8K
Киберспорт

Virtus.pro обыграла FlyToMoon и вышла в финал Parimatch League

Virtus.pro победила FlyToMoon со счетом 2:1 в финале верхней сетки плей-офф Parimatch League. Virtus.pro вышла в финал турнира.
Cyber.sports.ru вчера в 16:15
Здоровье

Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца

Кардиолог предупреждает в своем сетевом блоге, что нехватка витамина D ведет к развитию болезней сердца.
MedikForum.ru вчера в 12:59
2
Политика

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
3
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о вступлении в силу поправок в Конституции нашей страны.
CT news вчера в 15:29
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Футбол

Сарри хочет видеть Джеко в «Ювентусе»

Как сообщается, в переходе 34-летнего форварда лично заинтересован главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри.
Soccer.ru 04:38
Общество

В Пензе за сутки выявили 59 случаев коронавируса из 75 по региону

В областном центре зафиксировано 59 случаев заражения из 75 за сутки.
Smi58.ru 06:11
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Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news вчера в 08:16
Здоровье

224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com 02 июля в 03:48
1,2K
Происшествия

Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
20
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Авто

Chevrolet Niva получил новую приборную панель

В салоне рестайлингового внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит название на LADA Niva, появится новая панель приборов.
Тарантас Ньюс 03:48
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
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Политика

Кабулов рассказал, что разведка США участвует в наркотрафике

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения Талибан разведка США участвует в наркотрафике.
NewInform 06:42
Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН вчера в 02:29
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Спорт

IGN опубликовал два ролика прохождения игры Mortal Shell

Новостной и информационный портал, освещающий тематику компьютерных игр IGN опубликовал два видео, в которых показано прохождение Mortal Shell.
NewInform вчера в 09:01
Происшествия

Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Севастополе

В Севастополе за сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. В двух из них заболевшие приехали в города из материковой России.
Примечания 05:56
3
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
62
Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости вчера в 09:40
124
Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
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Кумамото
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Префектура, расположенная в регионе Кюсю на острове Кюсю, Япония. Площадь префектуры составляет 7404.79 км², население - 1794784 человека, плотность населения - 242.38 чел./км². Административный центр префектуры - город Кумамото.
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