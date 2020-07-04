Происшествия
ТАССВ Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.
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Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи, слова поддержки и видеоролики
Вести.Ruвчера в 23:55
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Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Вести.Ru вчера в 10:41
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM вчера в 01:02
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
Киберспорт
Virtus.pro обыграла FlyToMoon и вышла в финал Parimatch League
Virtus.pro победила FlyToMoon со счетом 2:1 в финале верхней сетки плей-офф Parimatch League. Virtus.pro вышла в финал турнира.
Cyber.sports.ru вчера в 16:15
Здоровье
Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца
Кардиолог предупреждает в своем сетевом блоге, что нехватка витамина D ведет к развитию болезней сердца.
MedikForum.ru вчера в 12:59
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о вступлении в силу поправок в Конституции нашей страны.
CT news вчера в 15:29
Футбол
Сарри хочет видеть Джеко в «Ювентусе»
Как сообщается, в переходе 34-летнего форварда лично заинтересован главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри.
Soccer.ru 04:38
Общество
В Пензе за сутки выявили 59 случаев коронавируса из 75 по региону
В областном центре зафиксировано 59 случаев заражения из 75 за сутки.
Smi58.ru 06:11
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news вчера в 08:16
Здоровье
224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
Kursk.com 02 июля в 03:48
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Авто
Chevrolet Niva получил новую приборную панель
В салоне рестайлингового внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит название на LADA Niva, появится новая панель приборов.
Тарантас Ньюс 03:48
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Политика
Кабулов рассказал, что разведка США участвует в наркотрафике
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения Талибан разведка США участвует в наркотрафике.
NewInform 06:42
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН вчера в 02:29
Спорт
IGN опубликовал два ролика прохождения игры Mortal Shell
Новостной и информационный портал, освещающий тематику компьютерных игр IGN опубликовал два видео, в которых показано прохождение Mortal Shell.
NewInform вчера в 09:01
Происшествия
Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Севастополе
В Севастополе за сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. В двух из них заболевшие приехали в города из материковой России.
Примечания 05:56
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53