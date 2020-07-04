По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

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