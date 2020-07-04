Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает телеканала NHK. На данный момент медики подтверждают гибель 16 человек.

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек

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