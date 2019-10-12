45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии. В городе Матида, который административно относится к столичной префектуре, без света остались 10 тысяч домов, в префектуре Канагава – 23 тысячи .

В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов

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