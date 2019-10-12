Происшествия
Вести.RuВ Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии. В городе Матида, который административно относится к столичной префектуре, без света остались 10 тысяч домов, в префектуре Канагава – 23 тысячи .
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Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
RT на русском 17:15
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ 08:11
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия 15:16
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК вчера в 04:06
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Происшествия
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
RT на русском 13:26
Политика
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Московский Комсомолец 10:17
Политика
Трамп заступился за Джулиани из-за расследования
Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, против которого было инициировано расследование из-за якобы нарушения им законов о лоббизме.
Газета.Ru 12:55
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ
Что касается мировой экономики, то Всемирный банк понизил прогноз ее роста с 2,6 до 2,5%. Это произошло на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.
Накануне.Ru 09 октября в 20:13
Политика
Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
Коммерсантъ 15:59
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия
Один человек погиб после обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане
В результате обращения строящейся гостиницы Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана, американского штата Луизиана, погиб один рабочий.
Комсомольская правда 13:31
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем после измены
Скандально известная Диана Шурыгина объявила о том, что разводится с мужем Андреем Шлягиным.
Вечерний курьер 08:09
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости 10:16
Политика
Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине
Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
7 новостей 03:12
Политика
Помпео поддержал кандидатуру Салливана на должность посла в России
Госсекретарь США Майк Помпео одобрил решение президента США Дональда Трампа назначить послом в России его первого заместителя Джона Салливана.
Коммерсантъ 13:58
Футбол
Роналду забил 700-й мяч в карьере
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, отличившийся в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 с Люксембургом (3:0), забил 700-й мяч во всех турнирах в карьере.
Sport.ru вчера в 19:00
Космос
Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата
Poplawok.ru 09 октября в 20:09