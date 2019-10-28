Футбол
REGNUMВ Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии. Это произошло в матче между командами «Ямагата» и «Эхимэ».
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Космос
Curiosity сделал новое селфи на Марсе
МИР 24 07:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей
Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Srnsk 15:27
Хоккей
Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал «Амур».
Чемпионат 14:27
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
RT на русском 17:44
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
РБК 20:42
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Общество
Бутина вернулась в родной Барнаул
Газета.Ru 18:59
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости 19:00
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Газета.Ru 20:37
Гаджеты
Продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз
В результате продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз в сравнении с третьим кварталом 2018 года.
Astera 15:38
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Происшествия
Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете
Пассажиров рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, оштрафовали за непристойное поведение на борту самолета.
РБК 07:47
Политика
Оппозиционер Фернандес побеждает на выборах в Аргентине
Телеканал 360° вчера в 22:58
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Футбол
Арбитр Кукуян назначен на игру «Спартака» и «Ростова» в Кубке России
РФС назначил судей на матчи 1/8 финала Кубка России, которые состоятся на этой неделе.
РБК 05:56
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ 03:40
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:05
Футбол
Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё
Чемпионат 11:52
Общество
Умер диссидент Владимир Буковский
Национальная служба новостей 01:01
Экономика
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Экономика
Россия удивила концентрацией богатства
На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 07:43
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 00:15
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07