Футбол

REGNUMREGNUMВ Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии. Это произошло в матче между командами «Ямагата» и «Эхимэ».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Два гола со своей половины поля в одном матче! Такого вы еще не видели!

Спорт день за днем05:34

В Японии вратарь пропустил два гола с чужой половины поля за 90 секунд

Матч ТВ09:48

В чемпионате Японии команда дважды за минуту забила со своей половины поля

Спорт-Экспресс05:38

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за одну минуту, видео

Чемпионат09:55

Игроки японского клуба забили два гола с центра поля за минуту

Metaratings04:53

Японский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты

Sportbox.RU01:45

В Японии команда забила два гола со своей половины поля за 90 секунд. Видео

Sport24.ruвчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Космос

Curiosity сделал новое селфи на Марсе

МИР 24 07:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей

Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Srnsk 15:27
Хоккей

Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал «Амур».
Чемпионат 14:27
Происшествия

Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая

Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
RT на русском 17:44
Путешествия

В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов

Известия 06:57
Экономика

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
РБК 20:42
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Общество

Бутина вернулась в родной Барнаул

Газета.Ru 18:59
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости 19:00
Экономика

В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Газета.Ru 20:37
Гаджеты

Продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз

В результате продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз в сравнении с третьим кварталом 2018 года.
Astera 15:38
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Происшествия

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

Пассажиров рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, оштрафовали за непристойное поведение на борту самолета.
РБК 07:47
Политика

Оппозиционер Фернандес побеждает на выборах в Аргентине

Телеканал 360° вчера в 22:58
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Происшествия

Подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксированы в Магаданской области

REGNUM 19:10
Футбол

Арбитр Кукуян назначен на игру «Спартака» и «Ростова» в Кубке России

РФС назначил судей на матчи 1/8 финала Кубка России, которые состоятся на этой неделе.
РБК 05:56
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ 03:40
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября

Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:05
Футбол

Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё

Чемпионат 11:52
Общество

Умер диссидент Владимир Буковский

Национальная служба новостей 01:01
Экономика

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Экономика

Россия удивила концентрацией богатства

На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 07:43
Здоровье

Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 00:15
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы

Газета.Ru 12:23
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Наука

Цвет птичьих яиц в холодном климате связали с терморегуляцией

N+1 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное