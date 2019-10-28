Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии. Это произошло в матче между командами «Ямагата» и «Эхимэ».

В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

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