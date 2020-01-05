В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK. Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива.

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

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