Общество

РБКРБКВ Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK. Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Голубой тунец ушёл с молотка за $1,8 млн на аукционе в Японии

News.ru04:08

Тунец ушел с молотка в Японии более чем за миллион долларов

VSE42.RU04:58

Гигантского тунца продали на аукционе в Японии за 1,8 млн долларов

Life.ru04:51

В Японии продали голубого тунца за $1,8 млн

Известия04:43

Голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн

Газета.Ru05:51

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

РБК02:51

В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов

Российская газета00:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
Общество

Солнце максимально приблизилось к Земле

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Политика

Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа

Представляющий интересы США посол Швейцарии был вызван в иранский МИД в связи с заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности США к ракетному удару по территориям Ирана.
Газета.Ru 05:36
Политика

Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме

Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
REGNUM 01:31
Политика

Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном

Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
NewInform вчера в 04:21
Происшествия

В Приморье после катания на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

РБК вчера в 22:00
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Мой Брянск вчера в 11:20
Футбол

Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру вчера в 13:37
Происшествия

Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону

Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Вести.Ru 06:03
Происшествия

Пьяный водитель в Италии сбил группу немецких туристов, есть погибшие

REGNUM 04:51
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Известия 05:21
Происшествия

В ДТП в Охинском районе погиб человек

По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
АСТВ 05:11
Политика

Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить.
ТАСС 03:04
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
RT на русском вчера в 07:50
Политика

МИД РФ назвало угрозой поддержку неонацизма Киевом

По мнению дипломатов, украинские власти "упорно голосуют" против резолюции по противостоянию героизации нацизма и неонацизма, что "серьезную угрозу для всего мирового сообщества".
Газета.Ru 06:10
Армия и оружие

Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео

Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Avia.pro вчера в 12:28
Гаджеты

CES 2020. Lenovo представила линейку ноутбуков Creator

На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала новую линейку лэптопов – Creator.
ITZine.ru вчера в 05:01
Наука

Физики построили тепловой квантовый двигатель

Физикам удалось построить тепловой квантовый двигатель, коэффициент полезного действия которого приближен к максимально возможному значению для данного типа устройств.
Discover24 03:53
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Здоровье

Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда

Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
РБК 02:05
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 02:15
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

REGNUM 04:53
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное