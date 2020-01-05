Общество
РБКВ Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK. Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива.
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Политика
Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа
Представляющий интересы США посол Швейцарии был вызван в иранский МИД в связи с заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности США к ракетному удару по территориям Ирана.
Политика
Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме
Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
Политика
Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном
Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Футбол
Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»
Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Происшествия
Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону
Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Происшествия
В ДТП в Охинском районе погиб человек
По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
Политика
Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить.
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
Политика
МИД РФ назвало угрозой поддержку неонацизма Киевом
По мнению дипломатов, украинские власти "упорно голосуют" против резолюции по противостоянию героизации нацизма и неонацизма, что "серьезную угрозу для всего мирового сообщества".
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Гаджеты
CES 2020. Lenovo представила линейку ноутбуков Creator
На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала новую линейку лэптопов – Creator.
Наука
Физики построили тепловой квантовый двигатель
Физикам удалось построить тепловой квантовый двигатель, коэффициент полезного действия которого приближен к максимально возможному значению для данного типа устройств.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.