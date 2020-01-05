Общество

РБКРБКВ Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK. Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

В Японии на традиционном рыбном аукционе продали тунца почти за два миллиона долларов

Эхо Москвы06:32

Редкого голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн

Телеканал 360°06:18

Гигантского тунца продали на аукционе в Японии за 1,8 млн долларов

Life.ru04:51

Голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн

Газета.Ru05:51

В Японии продали голубого тунца за $1,8 млн

Известия04:43

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

РБК02:51

В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов

Российская газета00:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 03:56
Политика

В Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани

Росбалт 01:33
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 03 января в 20:52
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
РБК вчера в 22:48
Спорт

Российская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»

РБК 08:38
Происшествия

Пьяный водитель в Италии сбил группу немецких туристов, есть погибшие

REGNUM 04:51
Политика

Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

ТАСС 09:05
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 04:50
Армия и оружие

Украинские силовики подорвались при установке мин в районе Золотого

Один украинский военнослужащий погиб, ещё двое получили ранения при установке мин в районе Золотого.
Life.ru 06:42
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Армия и оружие

Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану

Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.
Lenta.ru 07:07
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Армия и оружие

США начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток.
NewInform 05:30
Политика

Поклонская надеется на возвращение посла России на Украину

Поклонская заявила, что надеется на возвращение посла России в Киев, что станет началом "нового этапа" развития двусторонних отношений между странами.
Газета.Ru 09:04
Кино

Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков

Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
iReactor 07:49
Кино

Права на Халка

Именно на базе Universal были ранее созданы два сольных проекта: «Халк» Энга Ли 2003 года и «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном 2008 года.
Фильм.ру 07:10
Политика

Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа

Представляющий интересы США посол Швейцарии был вызван в иранский МИД в связи с заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности США к ракетному удару по территориям Ирана.
Газета.Ru 05:36
Футбол

«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру

По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
Матч ТВ 06:00
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом

Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение нападающего российской команды Александра Хованова, который прокатился мимо скамейки запасных и поцеловал герб на своем свитере.
РИА Новости 07:18
Политика

Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну

Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.
ТАСС 08:49
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 02 января в 07:52
Футбол

Валерий Громыко стал игроком тульского «Арсенала»

Metaratings 09:00
Здоровье

10 правил, которые снижают до минимума риск заболеть раком

Специалисты Немецкого института исследования рака в ходе исследований пришли к выводу, что увеличение процента жира в организме увеличивает риск как минимум одиннадцати видов рака: в том числе и колоректального рака, рака пищевода и рака молочной железы.
Privet-Rostov.ru 02:08
Шоу-бизнес

Собчак отправилась на отдых с Богомоловым и сыном от первого брака

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото и видео, сделанные во время отдыха на горнолыжном курорте с мужем, режиссером Константином Богомоловым, и сыном от брака с актером Максимом Виторганом Платоном.
Вечерняя Москва вчера в 20:57
Общество

Синоптики пообещали россиянам аномальное тепло в Рождество

Местами ожидается ветер с порывами до 17 м / с. 4 января в Гидрометцентре рассказали, что причиной аномального тепла почти по всей России стал атлантический циклон.
Известия 07:02
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 08:21
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное