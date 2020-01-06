Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»

Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик. Рекорд скорости 1962 года так никто и не побил. Тактико-технические характеристики этого самолета для своего времени были революционными, и сейчас "25-й" – король скорости.
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Военный аналитик из Японии признал советский МиГ-25 «королем скорости»

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