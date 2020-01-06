Армия и оружие
Газета.RuВ Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик. Рекорд скорости 1962 года так никто и не побил. Тактико-технические характеристики этого самолета для своего времени были революционными, и сейчас "25-й" – король скорости.
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Кино
В США раздали «Золотые глобусы»
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Политика
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Энергетика
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку первой партии нефти из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».
Шоу-бизнес
Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком
Светлана Лобода исполнила отрывок из детской песни «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке и посвятила ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области
Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД.
Авто
В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации
На просторах Сети обнародованы фото седана BMW 7 Series новой генерации.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Иран нанёс сокрушительный удар по американским военным объектам в Ираке.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции
Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.
Игры
Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass
Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Происшествия
Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Курганской области
На трассе в Курганской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали.