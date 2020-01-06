Армия и оружие
Газета.RuВ Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик. Рекорд скорости 1962 года так никто и не побил. Тактико-технические характеристики этого самолета для своего времени были революционными, и сейчас "25-й" – король скорости.
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Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Армия и оружие
Ракетные войска Ирана приведены в боевую готовность
Состояние повышенной боевой готовности объявлено в ракетных войсках Ирана, со ссылкой на анонимный источник сообщает 6 января Reuters.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Общество
Ушел из жизни боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
В Петербурге ушел из жизни известный онколог Андрей Павленко, который боролся с раком желудка.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала дом в Майами
Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Армия и оружие
Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ
Политика
Американский истребитель F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Как стало известно, американский истребитель F-15E Strike Eagle допустил столкнулся в воздухе с танкером KC-46 Pegasus.
Хоккей
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Происшествия
Таксиста вчетвером душили, ограбили и лишили машины в Петербурге
В Санкт-Петербурге четверо мужчин ограбили таксиста и угнали автомобиль Kia Rio.
Хоккей
Стали известны соперники сборной России на МЧМ-2021 по хоккею
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Наука
Проблему пластмассовых отходов помогут безопасно решить мучные черви
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Хоккей
Салават Юлаев — ЦСКА 0:0 (1-й период)
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады «из-за Путина»
Общество
Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов
Ранее Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за один выход.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Авто
Fiat вывел на тесты конкурента Креты. Jeep тоже готовит к премьере новый SUV
Справа – трехрядный Jeep Разработка нового Фиата началась еще до того, как владеющий маркой концерн FCA образовал альянс с французским автогигантом PSA, то есть платформа у этого SUV от «родной» компании.